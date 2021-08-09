Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами

В прошедшие месяцы 2021 года отрицательную динамику цен на строящееся жилье в Москве показали Таганский район, районы Преображенское, Соколиная Гора и Пресненский, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИАН. На вторичном рынке квартиры подешевели в районах Филевский Парк, Обручевский и Головинский.

По данным ЦИАН, в Таганском районе средняя стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 14 процентов за счет изменения структуры предложения. В районе Преображенское новое жилье в январе-июле подешевело на 3 процента, в Пресненском районе и на Соколиной горе — на 1 процент.

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Аналитики портала «Мир квартир» сообщили агентству, что строящееся жилье также упало в цене в поселениях Рязановское и Кокошкино за пределами МКАД — там стоимость квадратного метра снизилась с начала года почти на 11 процентов.

Что касается вторичного жилья — по наблюдениям ЦИАН, в районах Преображенское, Филевский Парк и Обручевский оно подешевело почти на 3 процента, в Головинском — на 1 процент.

Лидерами росту цен на новостройки в Москве в 2021 году названы Беговой район, где новый «квадрат» подрожал на 74 процента, Нагатинский район (плюс 49 процентов), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47 процентов), подсчитали в ЦИАН. Столь резкий рост средних показателей в этих обусловлен изменением структуры предложения.

Ранее были названы районы Москвы с перспективой роста цен на квартиры. По прогнозам аналитиков, в десятилетней перспективе стоимость квадратного метра в Люблино и Марьино увеличится на 12 процентов, в Медведково и Лосиноостровском районе — на 11,9 процента, в Отрадном и около станции «Окружная» — на 11,8 процента. Эксперты рекомендуют покупать жилье в этих «спокойных» районах в инвестиционных целях.