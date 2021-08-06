Воры стали чаще проникать в квартиры россиян через окна

Окна остаются наиболее уязвимым местом в безопасности городских квартир в России, говорится в сообщении компании «Delta Системы безопасности», поступившем в редакцию «Ленты.ру». В целом в 2021 году воры стали чаще проникать в жилье россиян через окна, утверждают эксперты.

По их данным, за январь-июль 2021-го в среднем за месяц регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что соответствует уровню 2020 года и на 70 процентов выше показателей 2019-го. Почти половина (49,5 процентов) всех случаев проникновения через окна приходится на коттеджи и дачи. «Если в прошлом году каждый десятый случай взлома дачных домов был связан с проникновением через окно, то в 2021-м — уже каждый седьмой», — отмечается в сообщении.

Эксперты выделяют три основных категории воров, предпочитающих этот способ: жители окрестных деревень и сел, бригады неквалифицированных, но организованных воров, и немногочисленная группа «профессионалов», которые специализируются на дорогих особняках.

В категории городских квартир доля «оконных» краж (или попыток совершить такие) выросла за год с 4 до 9 процентов. Обычно в окна лезут непрофессиональные воры (алкоголики, наркоманы и прочие маргинальные элементы), у которых нет опыта, инструментов или квалификации, чтобы взломать дверные замки. Хорошим подспорьем для них служат газовые трубы, сетуют специалисты.

Они составили рейтинг из пяти городов, где доля проникновений воров в квартиры через окна наибольшая. В него вошли Смоленск, Краснодар, Москва, Саратов и Курган.

Ранее россиянам отсоветовали сопротивляться и спорить в случае проникновения грабителей в жилье. Нужно по возможности тянуть время и выполнять все требования неспешно. Также следует запомнить, как выглядят злоумышленники, во что они одеты.