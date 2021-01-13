Воры обокрали подмосковный особняк уехавшего на Мальдивы российского миллиардера

Воры обокрали подмосковный особняк российского миллиардера Вячеслава Аминова, уехавшего с семьей на Мальдивы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

После возвращения из отпуска хозяин проверил сейф, спрятанный в шкафу в ванной комнате, но его не оказалось на месте. В нем хранились 600 тысяч долларов и ювелирные украшения.

Полиция занялась поиском преступников. При этом в доме во время отъезда бизнесмена и его семьи оставались няня, повар, три охранника, которые заступают на дежурство поочередно, а также разнорабочие, делавшие ремонт. Территория особняка с прилегающим земельным участком обнесена трехметровым забором и оборудована системой видеонаблюдения.

26 ноября 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге воры обокрали дом владельца крупной охранной компании. Преступники вынесли из особняка главы компании по защите от воров около пяти тысяч евро и ювелирные украшения на 9,5 миллиона рублей.

Грабители оставили на месте преступления отпечатки пальцев, следы обуви и попали в объективы камер наблюдения.