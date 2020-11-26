В Петербурге обокрали особняк владельца компании по защите от воров

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга воры обокрали дом владельца крупной охранной компании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Злоумышленники вынесли из особняка главы компании по защите от воров около пяти тысяч евро и ювелирные украшения на 9,5 миллиона рублей.

По данным канала, грабители оставили на месте преступления отпечатки пальцев, следы обуви и попали в объективы камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что воры обокрали дом уехавшего в США генерала милиции. Отмечалось, что в доме бывшего высокопоставленного сотрудника милиции на улице Юровской проживала его мать. За несколько дней до происшествия женщину доставили в больницу, чем и воспользовались злоумышленники. Они проникли в четырехэтажный таунхаус и украли ювелирные украшения. Ущерб составил 70 тысяч рублей.