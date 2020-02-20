Пара полицейских пошла на свидание и предотвратила вооруженное ограбление

Семья полицейских из американского города Луисвилл, штат Кентукки, арестовала вооруженного злоумышленника, который пытался ограбить фастфуд-ресторан. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Полицейский детектив Чейз МакКеон (Chase McKeown) и офицер Николь МакКеон (Nicole McKeown) состоят в браке шесть месяцев и каждую неделю ходят на свидания. Вечером в субботу, 15 февраля, они отправились в ресторан быстрого питания в центре города.

В этот момент в заведение вошел мужчина в хирургической маске и черном свитере с натянутым на лицо капюшоном. Он начал угрожать пистолетом сотрудникам заведения и несколько раз указал на кассу. Увидев его, полицейские встали и подбежали к нему сзади. Нападавший поспешил покинуть ресторан, и сотрудники правоохранительных органов погнались за ним.

Им удалось догнать грабителя и арестовать его при помощи находившихся при исполнении коллег. Подозреваемый был идентифицирован как Джастин Картер (Justin Carter). Первое заседание суда над ним состоялось в понедельник, 17 февраля.

Ранее сообщалось, что двое грабителей в испанском городе Севилья украли сумку с деньгами и пытались скрыться, но быстро попались. Один из преследовавших их полицейских оказался обладателем мирового рекорда, чемпион Испании по эстафетному бегу.

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