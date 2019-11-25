Водитель устроил уличные гонки и случайно выбрал в соперники полицейского

Житель американского города Тампа, штат Флорида, арестован после попытки устроить уличные гонки с другим водителем. Как сообщает издание Tampabay, его соперником оказался полицейский.

В пятницу, 22 ноября, в два часа ночи по местному времени 20-летний Коннор Майкл Пролейка (Connor Michael Proleika) ехал по дороге и многократно нажимал на педаль газа, подстрекая к участию в гонке другого водителя. В итоге американец разогнался до 200 километров в час.

Его оппонентом оказался офицер полиции из города Клируотер. Полицейский догнал любителя гонок и заставил его остановиться. Он арестовал Пролейку по обвинению в организации гонок на трассе. Водитель заявил, что просто пытался ехать быстро и не знал, что соревнуется с полицейским.

Как выяснилось вскоре после ареста, Пролейка недавно привлекался к ответственности за кражу в крупном размере и хранение запрещенных веществ. Молодой человек находился на испытательном сроке, в ходе которого должен был не нарушать закон. Утром в воскресенье, 24 ноября, американца отправили в тюрьму.

За рулем какой машины был нарушитель и ехал ли полицейский на маркированном полицейском автомобиле, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре австралийская звезда «Формулы-1» Даниэль Рикардо из команды Renault проиграл школьнику в симуляторе гонок. Гонщик принял участие в соревнованиях в рамках встречи с детьми из неблагополучных семей.

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