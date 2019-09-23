Школьник обогнал звезду «Формулы-1» в гонках

dailymail.co.uk

В Сингапуре австралийская звезда «Формулы-1» Даниэль Риккардо (Daniel Ricciardo) из команды Renault проиграл школьнику в симуляторе гонок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гонщик принял участие в соревнованиях на симуляторе гонок в рамках встречи с детьми из неблагополучных семей. Риккардо пожелал всем участникам идти к своей мечте, несмотря ни на что.

Гонщика сумел опередить 13-летний подросток Кален Чин (Kalen Chin), который катается на картинге с четырех лет. Он рассказал, что перед соревнованием усердно тренировался. Чин три дня провел дома, играя в симулятор.

В ходе соревнований мальчик обошел 900 других детей, а затем выиграл у своего кумира Риккардо на глазах у десятков фанатов гонок.

«Я просто не могу описать то, что сейчас чувствую», — признался победитель соревнования .

Ранее сообщалось, что в Китае 13-летний мальчик угнал два небольших самолета, чтобы покататься. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный подросток проник в ангар экскурсионного бюро на берегу озера Тайху между провинциями Цзянсу и Чжэцзян после полуночи и вывез два самолета на автомобильную парковку.

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