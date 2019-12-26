Полицейский-бегун догнал грабителей и отобрал у них украденную сумку

Полицейский-бегун в испанском городе Севилья догнал двоих грабителей и отобрал у них украденную сумку с деньгами. Об этом сообщает издание The Local.

В пятницу, 20 декабря, двое злоумышленников подкараулили выходившего из банка клиента и отобрали у него сумку с тремя тысячами евро (207,2 тысячи рублей). После этого они попытались скрыться на машине.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Когда грабители поняли, что за ними гонятся сотрудники правоохранительных органов, они бросили машину и попытались убежать, но их быстро догнали.

Одним из преследовавших грабителей полицейских оказался обладатель мирового рекорда, чемпион Испании по эстафетному бегу. Издание сообщает лишь его имя — Серхио. Задержав одного из преступников, полицейский не удержался и сказал: «У тебя сегодня не очень удачный день, приятель!»

Ранее сообщалось, что житель американского города Тампа, штат Флорида, арестован после попытки устроить уличные гонки с другим водителем. Его соперником оказался полицейский, который догнал любителя скорости и заставил его остановиться.

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