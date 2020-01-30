Полицейские раскрыли ограбление банка по следам на снегу

Полицейские в американском городе Гарфилд-Хайтс, штат Огайо, нашли двух подозреваемых в ограблении банка по следам на снегу, которые привели к мусорному контейнеру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Двое преступников ограбили отделение банка и скрылись на автомобиле. Очевидец описал приехавшим на место происшествия полицейским транспортное средство злоумышленников.

Сотрудники правоохранительных органов проследовали по следам на снегу за автомобилем и арестовали подозреваемых в течение десяти минут. Следы привели их к мусорному контейнеру, внутри которого они обнаружили 18-летнего Колиона Кокера (Colione Coker). Его 16-летний подельник также был задержан.

Рядом полицейские нашли рюкзак с оружием и похищенными деньгами.

Кокеру предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая грабеж с отягчающими обстоятельствами. Он содержится под арестом, размер залога установлен в 100 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). 16-летний задержанный находится в центре содержания под стражей несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что житель американского города Колорадо-Спрингс ограбил банк. После этого он вышел на улицу и начал разбрасывать деньги, крича «С Рождеством!».

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