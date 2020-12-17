Россиянка нелепо обокрала попутчика в летевшем из Москвы самолете

Пассажирка российского самолета нелепо обокрала одного из попутчиков прямо во время авиаперелета и попалась. Об этом сообщается на официальном сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В ведомство обратился мужчина, прилетевший в Краснодар рейсом из Москвы. Россиянин рассказал, что в процессе посадки воздушного судна у него выпал мобильный телефон стоимостью более 80 тысяч рублей.

Путешественник предположил, что аппарат оказался под сиденьем, однако впоследствии он так и не смог его найти. Тогда он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что гаджет присвоила сидевшая впереди потерпевшего 33-летняя жительница Армавира. Обнаружив, что к ней домой пришли сотрудники ведомства, женщина попыталась избавиться от телефона, выбросив его из окна.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России («Кража»). У подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

10 апреля прошлого года сообщалось, что воры украли из самолета в аэропорту албанской столицы Тираны несколько миллионов евро. Трое грабителей в камуфляжной одежде и масках пробрались к самолету, и, угрожая сотрудникам, украли деньги из багажного отделения. При попытке побега с места преступления они начали перестрелку с полицией.