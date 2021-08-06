В Москве резко выросли продажи жилья без прописки

За первое полугодие 2021-го число сделок с апартаментами в Москве увеличилось вдвое, что позволило застройщикам выручить более 64 миллиардов рублей, при том что выручка в этом сегменте за аналогичный период прошлого года не превысила 24 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Dataflat.ru.

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Участники рынка отмечают, что резкий рост спроса на жилье без права прописки был ожидаемым — он произошел в сентябре 2020 года, после заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина о разработке проекта закона о правовом статусе апартаментов. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года.

Покупатели выбирают апартаменты из-за их дешевизны по сравнению с квартирами, заявила изданию глава совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Средний бюджет покупки апартаментов в стандартном сегменте — 5 миллионов рублей, на 50 процентов дешевле квартиры, указала она.

В настоящее время, по информации Доброхотовой, в старых границах Москвы экспонируются 5,28 тысячи апартаментов в новостройках, или 22 процента от общего числа продаваемых на рынке лотов.

Минувшей весной стало известно, что несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о статусе апартаментов. Они задумали создать новую категорию недвижимости — многофункциональные здания. При продаже апартаментов в таких зданиях на этапе возведения сенаторы предложили руководствоваться нормами закона о долевом строительстве многоквартирных домов. На многофункциональные здания также могут распространить действие Жилищного кодекса.