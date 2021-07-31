Квартиру арестованного Хованского выставили на продажу за 45 миллионов рублей

Квартиру в Санкт-Петербурге, которая, вероятно, принадлежит задержанному блогеру Юрию Хованскому, выставили на продажу за 45 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали на Avito.

К публикации о продаже недвижимости прикреплены фотографии. Интерьер квартиры является схожим с оформлением квартиры Хованского. На опубликованных кадрах заметно, что в доме провели генеральную уборку.

Отмечается, что площадь трехкомнатной квартиры достигает почти 127 квадратных метров. В ней находятся рабочий кабинет, вместительная гардеробная, два санузла, гостиная с лоджией, кухня и спальня. Вместе с квартирой также продается и парковочное место. На территории жилого комплекса размещены «живописный зеленый дворик с прудом, фонтаном и детской площадкой».

«У квартиры один собственник, документы готовы к сделке. Возможен предметный торг, а так же возможность оставить понравившиеся предметы интерьера», — подчеркивается в объявлении.

Интерьер апартаментов выполнен «из высококачественных импортных материалов премиум-класса». Отмечается, что первый покупатель, пришедший оценить недвижимость, с вероятностью в 99 процентов «станет новым хозяином этой великолепной квартиры».

В начале июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского до 8 августа по обвинению в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Блогеру грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. В квартире у Хованского прошли обыски: на появившихся в сети кадрах видно, что его жилище завалено пустыми бутылками и окурками сигарет; одежда хаотично разбросана.