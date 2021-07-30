Московская пенсионерка поторговала несуществующим жильем и стала миллионершей

В Москве перед судом предстанут 60-летняя местная пенсионерка и ее 34-летний сообщник из Уфы — пара торговала несуществующим жильем. Злоумышленникам удалось заработать 122 миллиона рублей, прежде чем они попали в поле зрения правоохранителей. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как выяснили следователи, мужчина в 2014-2017 годах возглавлял жилищно-строительный кооператив (ЖСК) и обязался построить в городе Звенигороде (Московская область) два малоэтажных жилых дома. В реальности исполнять свои обязательства он не собирался — хотел просто присвоить денежные средства, поступившие на счета ЖСК от участников долевого строительства. Для этого была создана организованная группа, в которую вошла и москвичка. Злоумышленники активно размещали рекламу о новостройках в средствах массовой информации. При этом квартиры в них продавались по заниженным ценам.

Офис ЖСК располагался в московском районе Лефортово. Там с гражданами заключали договоры долевого строительства. Полученными деньгами сообщники распоряжались по своему усмотрению. Таким образом они похитили средства 92 граждан на сумму свыше 122 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении соучастников преступления направлено в Лефортовский районный суд, уточняется в сообщении.

Ранее россиян предостерегли от покупки ипотечных квартир. При приобретении такого жилья покупателю зачастую приходится гасить ипотечный долг продавца. Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки.