Раскрыта новая схема мошенничества на сервисе по бронированию жилья в России

Раскрыта новая схема мошенничества при бронировании жилья на сервисе Booking. Об этом РЕН ТВ рассказала эксперт в сфере туризма Вероника Бирман.

Она сама стала жертвой аферистов, а обман раскрылся только на этапе оплаты. По ее словам, на сайте размещается «выгодное предложение», но клиент не может его забронировать из-за якобы возникших неполадок. Мошенники предлагают ему перейти в мессенджер и там обсудить сделку. В ходе беседы клиенту присылают ссылку для оплаты брони, которая ведет на фейковый сайт Booking.

Жертве присылают несколько раз СМС с проверочным кодом для списания денег, в результате она теряет больше средств.

Распознать «выгодное предложение» от аферистов можно по нескольких признакам, в частности, оно размещено недавно, у него отсутствуют отзывы, также не получается связаться с объектом размещения.