Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму

Российского блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что обвинение в отношении Хованского связано с проверкой, которую проводил Центр «Э» МВД России. Вечером 8 июня в его квартиру постучали, после чего до двух ночи проходили обыски. Блогера увезли в отдел полиции, возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По предварительной информации, причина задержания Хованского — ролик с песней про мюзикл «Норд-Ост». В композиции он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Видео было опубликовано около года назад на официальном YouTube-канале. Во время обысков у Хованского помимо нескольких компьютеров изъяли «девайс для курения интересных веществ» и пистолет, вероятно, зарегистрированный.

Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков, его видео собрали более одного миллиарда просмотров. Известность приобрел после запуска собственных стендап-проектов: сначала Russian Stand-up, а затем «стоя», а также благодаря регулярным совместным роликам с видеоблогером и стримером Ильей Давыдовым, более известный как Илья Мэддисон.

В дальнейшем создавал проекты вне стендапа, такие как «Шаверма патруль», «Бич закупка», «Хованский разрулит», делал выпуски блогов с обзором новостей и рецензиями на фильмы. В июне 2019 года он стал помощником самого молодого депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.