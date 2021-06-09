Вслед за Хованским по делу о призывах к терроризму задержали еще одного блогера

Вслед за Юрием Хованским, задержанным в Санкт-Петербурге, в отдел полиции по делу о призывах к терроризму привезли еще одного блогера — создателя YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Нифедов (настоящая фамилия — Нарцев) также проходит по делу Хованского, но в статусе свидетеля. По данным источника, в квартире блогера в Гатчине, городе в Ленинградской области, тоже провели обыски, после чего Нифедова и привезли в тот же отдел полиции, что и Хованского.

О задержании Хованского стало известно утром 9 июня. По неофициальной информации до ночи у него проходили обыски в квартире. Блогером заинтересовался Центр «Э» МВД России из-за публикации на YouTube песни про «Норд-Ост». В композиции он упоминал теракт 2002 года в театральном центре на Дубровке. Ролик появился на канале около года назад.

Нифедов — российский блогер и стример, создатель канала OmskoeTV. Известность в рунете приобрел после создания анимационного интернет-шоу «Нинель пофиг» и передачи «Школоблоггеры» («ШБ»), в которой высмеивал начинающих блогеров школьного возраста. Пиком популярности стали 2012—2014 годы, с 2016 года блогер стал менее популярен у зрителей. Несколько лет Нифедов проживал в Санкт-Петербурге, а затем вместе с женой и детьми переехал обратно в Гатчину. В настоящее время он продолжает выпускать ролики, а также занимается постройкой собственного дома в Ленинградской области. Видеоролики о строительстве дома выходят на отдельном YouTube-канале.