Известный российский блогер стал помощником депутата Госдумы

Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Об этом сам политик сообщил РИА Новости.

«Мэддисон тоже стал моим помощником на общественных началах», — рассказал Власов. По словам депутата, он уже забрал удостоверение для блогера, чтобы тот мог посещать здание нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что Давыдов в роли помощника будет заниматься киберспортом и его развитием в России.

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Мэддисон вступил в ЛДПР в декабре 2019 года. Блогер отметил, что был «абсолютно счастлив» стать членом партии. Он также принял участие в круглом столе на тему компьютерных технологий и игровой индустрии в России. Позже блогер неоднократно упоминал свое участие в деятельности ЛДПР на стримах.

В середине 2019 года помощником Власова стал блогер Юрий Хованский. Депутат посчитал, что Хованский сможет оказать ему помощь в законотворческом процессе и донести до молодежи ряд инициатив. Хованский и Мэддисон в прошлом регулярно делали совместные видеоролики.

Мэддисон приобрел известность в Рунете благодаря юмористическим видеообзорам компьютерных игр, фильмов и рекламных роликов. Первоначально он выпускал свои видео на RuTube, но через несколько лет перешел на YouTube. В сети его называют «королем Рунета» или «королем игровых обзоров». В настоящее время Мэддисон в основном проводит стримы на Twitch и изредка выпускает видеоролики на YouTube.