Опубликовано видео задержания блогера Хованского

Телеканал РЕН ТВ опубликовал оперативную съемку задержания видеоблогера и помощника депутата ЛДПР Юрия Хованского в Санкт-Петербурге. На видео подозреваемый в призывах к терроризму блогер лежит на полу и отвечает на вопросы полицейских.

Хованский открыл дверь своей квартиры людям в форме, после чего те заставили его лечь на пол, положить руки на голову, назвать фамилию, имя и отчество и дату рождения. Оперативники спросили у задержанного, есть ли в его квартире наркотики.

«Да нет, не должны быть. Ну у нас иногда, когда кто-то приносил, может что-то осталось. Но сейчас не думаю», — ответил Хованский.

Обвинение в отношении Хованского связано с проверкой, которую проводил Центр «Э» МВД России. Обыск проводился вечером 8 июня, он закончился в два часа ночи. Блогера увезли в отдел полиции, возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Вместе с Хованским в отдел полиции по делу о призывах к терроризму привезли еще одного блогера — создателя YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова.