Блогера Хованского арестовали на два месяца

Российского блогера Юрия Хованского арестовали на два месяца, до 8 августа, по обвинению в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году, передает РИА Новости.

Таким образом Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия. Согласно документам, представленным суду, Хованский частично признал вину.

Уголовное дело заведено по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), предусматривающей штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее сообщалось, что Хованскому официально предъявили обвинение. Блогер был задержан и доставлен в отделение полиции Петербурга в ночь на 9 июня после обысков в его квартире.

В статусе свидетеля по делу проходят блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов и проживающий в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Ларин. У Нифедова также провели обыски в месте его проживания в Гатчине Ленинградской области.

Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков, его видео собрали более одного миллиарда просмотров. Известность приобрел после запуска собственных стендап-проектов и провокационных роликов.