Блогер Дмитрий Ларин прокомментировал арест Хованского и свой допрос

Видеоблогер Дмитрий Ларин, которого ранее днем 9 июня задержали по делу блогера Юрия Хованского, вышел с допроса. Комментируя ситуацию с коллегой по цеху, Ларин выразил надежду на то, что ему не дадут реального срока. Интервью с блогером опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Он также добавил, что на допросе побывал впервые в жизни. Вопросами, по его словам, пытались установить обстоятельства, касающиеся песни Хованского про «Норд-Ост» и круга лиц, которые были к этому причастны. По делу Ларин проходит свидетелем.

Блогер также подчеркнул, что речь идет о событиях, произошедших восемь-десять лет назад. По его словам, Хованский спел эту песню пьяный на чужом стриме, а последствия начались только сейчас. Ларин выразил надежду на то, что дело закончится штрафом, пусть и крупным — «под обнищалово», но не реальными сроками.

8 июня вечером в квартире блогера Хованского прошел обыск. Он продлился до двух часов ночи, после чего Хованского увезли в полицию. По предварительным данным, причиной задержания стал ролик с песней про «Норд-Ост», в которой упоминается теракт, произошедший 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Вместе с Хованским в статусе свидетеля был задержан еще один блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов, а также известный видеоблогер Дмитрий Ларин.

Позже Хованский раскаялся в том, что пел про теракт на Дубровке, и признал свою вину в оправдании терроризма.