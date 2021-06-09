Блогер Хованский раскаялся после исполнения песни про теракт на Дубровке

Блогер Юрий Хованский раскаялся в том, что исполнял песню про теракт на Дубровке, и признал свою вину в оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Хованский подтвердил, что его задержали по статье 205.2 — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

«В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», — добавил блогер в ролике, который опубликовало издание.

Ранее сообщалось, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Обвинение в его отношении связано с проверкой, которую проводил центр Э МВД России.

Вечером 8 июня в квартире блогера прошел обыск, который длился до двух часов ночи, после чего его увезли в полицию. Возбуждено дело по статье 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По предварительной информации, причина задержания Хованского — ролик с песней про «Норд-Ост», в которой упоминается теракт, произошедший 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Вместе с Хованским в отдел полиции по делу о призывах к терроризму привезли еще одного блогера — создателя YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова.