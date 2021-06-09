Опубликованы фото из квартиры задержанного за призывы к терроризму Хованского

В интернете появились фотографии из санкт-петербургской квартиры блогера и помощника депутата ЛДПР Юрия Хованского, задержанного за призывы к терроризму. Снимки опубликованы в Telegram-канале Mash.

На изображениях можно разглядеть, что жилище блогера завалено пустыми бутылками из-под алкоголя и окурками сигарет. Одежда разбросана на полу и на диванах, а на рабочем столе нет свободного места из-за большого количества мусора.

Вечером 8 июня дома у Хованского провели обыски. Блогером заинтересовался Центр «Э» МВД России из-за публикации на YouTube песни про «Норд-Ост». В композиции он упоминал теракт 2002 года в театральном центре на Дубровке. Ролик появился на канале около года назад.

После обыска Хованского увезли в отдел полиции, против блогера возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Вместе с Хованским в отдел полиции по делу о призывах к терроризму привезли еще одного блогера — создателя YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова.