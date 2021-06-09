Появилось видео допроса Хованского

Российский блогер Юрий Хованский был допрошен следователями из-за того, что исполнял песню про теракт на Дубровке в 2002 году. Видео появилось в сети, его опубликовал Следственный комитет России на YouTube.

Хованский подтвердил, что задержан по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

«В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма», — отметил блогер. Также в ролике показали задержание Хованского в его квартире в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в том, что исполнял песню про теракт на Дубровке, и признал свою вину в оправдании терроризма.

Вечером 8 июня в квартире блогера прошел обыск, который длился до двух часов ночи, после чего его увезли в полицию. По предварительной информации, причина задержания Хованского — ролик с песней про «Норд-Ост», в которой упоминается теракт, произошедший 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Вместе с ним в статусе свидетеля был задержан другой блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов.

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