В ЛДПР отказались от задержанного за призывы к терроризму блогера Хованского

Пресс-секретарь партии ЛДПР Александр Дюпин рассказал о прекращении рабочих отношений с блогером Юрием Хованским. Об отказе от сотрудничества с блогером он заявил в комментарии «Газете.Ru».

Дюпин отметил, что Хованский не является помощником депутата Госдумы Василия Власова больше полугода. «Отозвали удостоверение из-за вопросов к его репутации. С ним никто не ругался, его никто не выгонял, не увольнял. Но из-за того, что человек действительно со спорной репутацией, решили эти отношения прервать. Поэтому Юрий Хованский к ЛДПР никакого отношения не имеет», — пояснил он.

Дюпин не стал комментировать задержание блогера, сказав только, что партия не критикует и не осуждает, а надеется на следствие.

Вечером 8 июня дома у Хованского провели обыски. Блогером заинтересовался Центр «Э» МВД России из-за публикации на YouTube песни про «Норд-Ост». В композиции он упоминал теракт 2002 года в театральном центре на Дубровке. Ролик появился на канале около года назад.

После обыска Хованского увезли в отдел полиции, против блогера возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).