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Аноним помог найти ставшие причиной задержания Хованского песни

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Юрий Хованский
Юрий Хованский
Фото: страница Юрия Хованского во «ВКонтакте»

Анонимный аккаунт на YouTube помог силовикам найти песню блогера Юрия Хованского, ставшую причиной его задержания, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, два видео с исполнением Хованским песни про «Норд-Ост», вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифедова, были опубликованы в аккаунте пользователя под именем Юрий в июле 2020 года. Других видео на канале нет, как и данных о пользователе.

На эти видео и обратили внимание сотрудники Центра «Э» МВД России. Проведенная затем лингвистическая экспертиза нашла в них восхваление терроризма и призывы к совершению терактов.

Также сотрудники по борьбе с экстремизмом нашли в Telegram-канале Хованского голосовое сообщение, в котором блогер рассказал, что песню про теракт в театральном центре на Дубровке в 2002 году он исполнял перед группировкой нацистов и самим Нифедовым. Издание утверждает, что он успел предупредить Хованского о возможных последствиях, так как запись из его канала пропала.

О задержании Хованского стало известно утром 9 июня. По неофициальной информации, у него проходили обыски в квартире. Центр «Э» заинтересовался блогером из-за публикации на YouTube песни про «Норд-Ост». В композиции он упоминал теракт на Дубровке. Ролик появился на канале около года назад.

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