Задержан блогер Дмитрий Ларин

В Санкт-Петербурге около своего дома задержан популярный блогер Дмитрий Ларин. Как сообщает Baza, его доставили в следственный отдел.

Источник издания отметил, что задержание Ларина связано с делом блогера Юрия Хованского, задержанного по по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») из-за песни о теракте на Дубровке.

По данным источника Baza, Ларин дает показания. Предполагается, что он будет проходить свидетелем по делу задержанного блогера.

Вечером 8 июня в квартире Хованского прошел обыск, который длился до двух часов ночи, после чего его увезли в полицию. По предварительной информации, причина задержания Хованского — ролик с песней про «Норд-Ост», в которой упоминается теракт, произошедший 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Вместе с Хованским в статусе свидетеля был задержан другой блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов.

Позже блогер раскаялся в том, что исполнял песню про теракт на Дубровке, и признал свою вину в оправдании терроризма.