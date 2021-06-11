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Блогер Дмитрий Ларин раскрыл подробности допроса по делу Хованского

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Дмитрий Ларин
Дмитрий Ларин
Кадр: ЛАРИН / YouTube

Популярный российский блогер Дмитрий Ларин раскрыл подробности допроса по делу Юрия Хованского, которого арестовали на два месяца по подозрению в оправдании терроризма. В своем блоге Ларин рассказал, что проходит по делу в качестве свидетеля. Видео опубликовано на YouTube-канале блогера.

Ларин сообщил, что его увезли в следственный комитет прямо из дома, в котором он снимает квартиру в течение месяца. «Я в чем был, в том и поехал. То есть у меня кеды на босу ногу, без носков, шорты, без нижнего белья», — поделился он.

Блогер добавил, что не понял, почему его вызвали на допрос, так как он никак не связан с песней, из-за которой Хованского обвиняют в оправдании терроризма, и не присутствовал на стриме, на котором она была исполнена.

«Допрос велся порядка двух часов. Мы говорили об очень разном», — подчеркнул Ларин. По его словам, в СК ему задавали вопросы о блогинге и стримах в целом. Блогер не стал раскрывать подробности беседы, объяснив это тайной следствия.

Ларин отметил, что ему было некомфортно на месте свидетеля. Быть на месте подозреваемого — еще менее комфортно, заверил он и посочувствовал Хованскому. Блогер также добавил, что считает песню ужасной и мерзкой, однако не поддерживает идею наказания тюремным заключением за слова, произнесенные 10 лет назад.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского на два месяца, до 8 августа, удовлетворив просьбу следствия. Блогер обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Он частично признал вину.

Два видео с песней про «Норд-Ост», спетой блогером, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. Других видео на канале нет, как и данных о пользователе. По уголовной статье в отношении Хованского предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В статусе свидетеля по делу проходят блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов и проживающий в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Ларин. У Нифедова также провели обыски.

Предыстория: Задержан блогер Дмитрий Ларин
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