Для блогера Хованского решили требовать заключения под стражу

Следователи намерены требовать заключения под стражу блогера Юрия Хованского, обвиняемого по уголовному делу о призывах к терроризму из-за ролика с песней про теракт в театральном центре на Дубровке, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Санкт-Петербурга.

По мнению экспертов Следственного комитета, песня содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Наказание по статье 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») предусматривает штраф от 300 тысяч до двух миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее сообщалось, что Хованскому официально предъявили обвинение в оправдании терроризма и что задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

Вечером 8 июня в квартире блогера прошел обыск, после чего его увезли в полицию. Вместе с ним в статусе свидетеля был задержан еще один блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов, находившийся в Гатчине, городе в Ленинградской области. Вечером 9 июня был задержан еще один проживающий в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Ларин. По предварительной информации, он также проходит по делу Хованского в статусе свидетеля.

Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков, его видео собрали более одного миллиарда просмотров. Известность приобрел после запуска собственных стендап-проектов и провокационных роликов.