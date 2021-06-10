Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма, передает ТАСС. Задержанный признал вину и раскаялся.

В квартире блогера прошли обыски, он был допрошен следователями из-за исполнения песни про теракт на Дубровке в 2002 году. В общении с сотрудниками Следственного комитета Хованский подтвердил, что задержан по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в том, что исполнял песню про теракт на Дубровке, и признал свою вину в оправдании терроризма.

Вечером 8 июня в квартире блогера прошел обыск, после чего его увезли в полицию. Вместе с ним в статусе свидетеля был задержан другой блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблогеры» Андрей Нифедов, находившийся в Гатчине, городе в Ленинградской области. Вечером 9 июня был задержан еще один проживающий в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Ларин. По предварительной информации, он также проходит по делу Хованского в статусе свидетеля.

Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков, его видео собрали более одного миллиарда просмотров. Известность приобрел после запуска собственных стендап-проектов и провокационных роликов.