Нашедшим песню Хованского про терроризм анонимом заинтересовался Центр «Э»

Центр «Э» МВД России заинтересовался анонимом, отыскавшим песню видеоблогера Юрия Хованского, в которой восхваляется терроризм и есть призывы к совершению терактов. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает «Фонтанка».

Анонимный пользователь, которого сейчас разыскивают, выложил два видео с песней про «Норд-Ост», спетой блогером, на YouTube в июле 2020 года.

О задержании видеоблогера стало известно 9 июня. У него также прошли обыски в квартире. Центр «Э» заинтересовался Хованским из-за песни про «Норд-Ост». В композиции он вспоминал теракт на Дубровке, произошедший в 2002-м. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Помимо этого, вместе с Хованским в отдел полиции по тому же уголовному делу в качестве свидетеля привезли еще одного блогера — создателя YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова.