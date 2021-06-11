Арест Хованского решили обжаловать

Адвокат российского блогера Юрия Хованского Виктория Мартыненко заявила изданию «Подъем», что решение о его аресте будет обжаловано. В комментарии она рассказала, почему считает возможным выбрать более мягкую меру пресечения.

«Что он делает в СИЗО, мы не понимаем. Мы обязательно будем обжаловать эту меру пресечения. Есть куча оснований, чтобы оставить его под домашним арестом или вывести на запрет определенных действий», — отметила юрист.

Она подчеркнула, что блогер сможет отбывать домашний арест в Санкт-Петербурге, так как там у него есть имущество и прописка. Кроме того, по словам Мартыненко, Хованский помогает родителям, которые находятся на его иждивении.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского на два месяца, до 8 августа, удовлетворив просьбу следствия. Блогер обвиняется в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Он частично признал вину.

Два видео с песней про «Норд-Ост», спетой блогером, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. Других видео на канале нет, как и данных о пользователе. По уголовной статье в отношении Хованского предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В статусе свидетеля по делу проходят блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов и проживающий в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Ларин. У Нифедова также провели обыски.

Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков, его видео собрали более одного миллиарда просмотров. Известность приобрел после запуска собственных стендап-проектов и провокационных роликов.