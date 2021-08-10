Адвокат Хованского назвал незаконным включение блогера в список экстремистов

Юрист Никита Тимофеев, который защищает в суде блогера Юрия Хованского, прокомментировал включение блогера в список экстремистов. Адвокат назвал незаконным появление подзащитного в перечне физических лиц, причастных к терроризму. Об этом он рассказал ТАСС.

«Сторона защиты считает, что возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности Хованского незаконно. И поскольку обвинение в этой части незаконно, то и внесение его в список террористов также является незаконным», — заявил Тимофеев. Адвокат также заявил о планах обжаловать решение о включении блогера в список террористов в суде.

Ранее сообщалось, что Хованского, арестованного до 8 сентября, включили в список террористов и экстремистов. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт в театральном центре на Дубровке.

Вскоре новость о внесении Хованского в перечень экстремистов прокомментировали в ЛДПР. Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что Хованский не террорист, а комик, который отвратительно пошутил и уже сто раз извинился.