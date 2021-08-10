В ЛДПР отказались считать блогера Хованского террористом

Блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году, отказались считать причастным к экстремизму. Такое заявление сделал первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов, помощником которого был блогер, в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что Хованский «не террорист, а комик, который отвратительно пошутил», и уже «сто раз извинился». «Он по строгости закона должен ответить за нее [песню], но не надо из него лепить террориста, чтобы потом кто-то сверху отчитался, какие мы молодцы, мы посадили человека, который готовил теракт», — подчеркнул замруководителя фракции.

Власов напомнил, что окончательного решения суда по делу Хованского пока не было, а доводы адвокатов игнорируются. «Мне кажется, что все-таки суд ориентируется не на материалы дела, а на какой-то заказ сверху, который сказал обязательно посадить его в тюрьму», — сказал он.

Ранее сообщалось, что блогера, арестованного до 8 сентября, включили в список террористов и экстремистов. Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».

Два видео с песней о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году, спетой Хованским, в июле 2020 года опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий. Ни других видео, ни каких-либо иных сведений на его канале нет. По уголовной статье, по которой возбуждено дело в отношении блогера, предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

