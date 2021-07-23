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Хованский написал письмо с извинениями из СИЗО

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Блогер Юрий Хованский, арестованный по делу об оправдании терроризма, попросил прощения за песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Письмо блогера с извинениями опубликовал во «ВКонтакте» его друг и коллега Илья Давыдов.

Хованский сообщил, что находится в следственном изоляторе и потому не может попросить прощения лично. Он назвал свою песню «ужасной ошибкой», которой лучше бы «никогда не было». «Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. (...) Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — написал блогер.

В начале июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского на два месяца, до 8 августа. Блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два видео с песней про «Норд-Ост», спетой Хованским, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. Других видео на канале нет, как и данных о пользователе. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В статусе свидетеля по делу проходят блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов и проживающий в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Ларин. У Нифедова также прошли обыски.

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