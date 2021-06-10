Россия
 
Последние новости
В офисе Зеленского отреагировали на слова Путина о вступлении Украины в НАТО
Евросоюз захотел исключить Белоруссию из международных спортивных организаций
Максим Фадеев пожаловался на засилье фриков на премии «Муз-ТВ»
Евгений Пригожин подал в суд на Венедиктова
В Роспотребнадзоре назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Японии предрекли судьбу Украины из-за России
Налетчики ограбили бутик Louis Vuitton на миллионы рублей в разгар рабочего дня
Крупнейшая в истории подборка паролей утекла в сеть
МИД России отреагировал на акцию националистов во Львове
Новости партнеров
Прослушать новость

Выжившая при теракте на «Норд-Осте» оценила задержание блогера Хованского

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Хованский
Юрий Хованский
Фото: @yurykhovansky

Жительница Москвы, оказавшаяся в числе заложников, захваченных во время представления мюзикла «Норд-Ост», оценила задержание блогера Юрия Хованского, обвиняемого по уголовному делу о призывах к терроризму из-за ролика с песней про теракт в театральном центре на Дубровке. Ее слова приводит издание «Комсомольская правда».

В октябре 2002 года Виктория (женщина попросила не упоминать ее фамилию) отправилась в театр вместе с родителями, сестрой и детьми. Один из десяти погибших во время теракта детей был ребенком ее близкой родственницы.

Женщина, выжившая при теракте, назвала песню блогера о событиях на Дубровке бредом и заявила, что Хованский нуждается в лечении. «Эти слова меня не то что даже обижает и оскорбляют. Это говорит о том, что страшно жить в таком мире. Это слова ненормального человека. Нельзя говорить, чтобы кто-то погиб. Тем более, дети. Это призыв к войне, к действиям? Я в шоке», — заявила она. По мнению Виктории, семь лет колонии (максимальный срок наказания по делу о призывах к терроризму) — слишком мало. Женщина отметила, что за такие проступки необходимо сажать в тюрьму пожизненно.

«Человек перешел грань, если не в тюрьму, то его надо в психиатрическую клинику. Если не выправится, пусть лечится до бесконечности», — заявила она, добавив, что спустя 19 лет в ее семье до сих пор не прошли последствия теракта.

Вечером 8 июня в квартире российского YouTube-блогера, позиционирующего себя как первый стендап-комик в Рунете, прошел обыск, после чего Хованского увезли в полицию. В четверг, 10 июня, ему предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за исполнения песни про теракт на Дубровке в 2002 году. Задержанный признал вину и раскаялся.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост». Боевики заминировали зал и более двух суток удерживали 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Семь лет колонии - мало ему»: Заложница «Норд-Оста», потерявшая на Дубровке племянника, высказалась о задержании блогера Юрия Хованского
Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма
Блогер Хованский раскаялся после исполнения песни про теракт на Дубровке