Выжившая при теракте на «Норд-Осте» оценила задержание блогера Хованского

Жительница Москвы, оказавшаяся в числе заложников, захваченных во время представления мюзикла «Норд-Ост», оценила задержание блогера Юрия Хованского, обвиняемого по уголовному делу о призывах к терроризму из-за ролика с песней про теракт в театральном центре на Дубровке. Ее слова приводит издание «Комсомольская правда».

В октябре 2002 года Виктория (женщина попросила не упоминать ее фамилию) отправилась в театр вместе с родителями, сестрой и детьми. Один из десяти погибших во время теракта детей был ребенком ее близкой родственницы.

Женщина, выжившая при теракте, назвала песню блогера о событиях на Дубровке бредом и заявила, что Хованский нуждается в лечении. «Эти слова меня не то что даже обижает и оскорбляют. Это говорит о том, что страшно жить в таком мире. Это слова ненормального человека. Нельзя говорить, чтобы кто-то погиб. Тем более, дети. Это призыв к войне, к действиям? Я в шоке», — заявила она. По мнению Виктории, семь лет колонии (максимальный срок наказания по делу о призывах к терроризму) — слишком мало. Женщина отметила, что за такие проступки необходимо сажать в тюрьму пожизненно.

«Человек перешел грань, если не в тюрьму, то его надо в психиатрическую клинику. Если не выправится, пусть лечится до бесконечности», — заявила она, добавив, что спустя 19 лет в ее семье до сих пор не прошли последствия теракта.

Вечером 8 июня в квартире российского YouTube-блогера, позиционирующего себя как первый стендап-комик в Рунете, прошел обыск, после чего Хованского увезли в полицию. В четверг, 10 июня, ему предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за исполнения песни про теракт на Дубровке в 2002 году. Задержанный признал вину и раскаялся.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост». Боевики заминировали зал и более двух суток удерживали 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей.