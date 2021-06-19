Хованский рассказал о пребывании в СИЗО

Российский блогер Юрий Хованский, арестованный на два месяца по обвинению в оправдании терроризма, рассказал о своем пребывании в СИЗО, сообщает RT.

Хованский сообщил, что «чувствует себя хорошо, насколько это возможно в СИЗО». Блогер также рассказал про своего соседа по камере: он «толковый, интеллигентный».

«Читаю книги, гоняю чаек, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который еще и могут отложить на два месяца», — подчеркнул блогер. Он также выразил надежду, что в качестве наказания ему выпишут штраф. Хованский признал, что ему «очень уж хочется домой».

Хованского арестовали до 9 августа, по обвинению в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Позже блогер частично признал вину за содеянное и полностью раскаялся. При этом адвокат Хованского Виктория Мартыненко заявила, что решение о его аресте будет обжаловано.