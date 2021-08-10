Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов

Блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В начале июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского на два месяца, до 8 августа. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест блогеру до 8 сентября. Блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два видео с песней про «Норд-Ост», спетой Хованским, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. Других видео на канале нет, как и данных о пользователе. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В статусе свидетеля по делу проходят блогер, создатель YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрей Нифедов и проживающий в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Ларин. У Нифедова также прошли обыски.