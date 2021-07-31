Названа причина продажи двух квартир арестованного Хованского

Возлюбленная блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, Мария назвала причину продажи двух его квартир. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Девушка отметила, что после обысков находиться в квартирах Хованского небезопасно. «Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться», — добавила она.

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Кроме того, Мария сказал, что вырученные от продажи недвижимости деньги могут пойти на услуги адвокатов.

Ранее возлюбленная Хованского подтвердила, что квартиры выставили на продажу с его разрешения. При этом пока никто из потенциальных покупателей не приходил на просмотр объектов.

Стоимость одной квартиры площадью почти 127 квадратных метров составляет 45 миллионов рублей. В ней находятся рабочий кабинет, вместительная гардеробная, два санузла, гостиная с лоджией, кухня и спальня. Вместе с квартирой также продается и парковочное место. На территории жилого комплекса размещены «живописный зеленый дворик с прудом, фонтаном и детской площадкой». Второй объект оценивается в 15 миллионов.