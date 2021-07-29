Психолог объяснила опасность беспорядка в квартире

Постоянный беспорядок в квартире негативно влияет на психику проживающего в ней человека, заявила РИА Новости член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина. Бардак может вызывать чувство тревоги, рассеивать внимание, способствовать снижению самооценки и появлению усталости.

По словам эксперта, особенно опасен беспорядок для людей, которые имеют внутреннюю установку, какими они должны быть, чтобы считаться хорошими. Такие люди уверены, что «у хорошей хозяйки кухня всегда блестит» и что «нельзя жить в таком свинарнике». И если эти правила не выполняются, человек испытывает вину и стыд. Это сказывается и на самооценке, появляются мысли о никчемности, что может спровоцировать развитие депрессии.

Двоскина посоветовала в таких ситуациях обращаться к психологу или психотерапевту. Кроме того, она рекомендовала превратить постоянно повторяемые действия по уборке дома в рутину, не требующую особого внимания. Это позволит сократить энергозатраты, сохранить силы и время, пояснила специалист.

Кроме того, можно справляться с беспорядком путем «малых дел», указала психолог: например, в понедельник убирать что-то одно, во вторник — другое.

Ранее Двоскина заявила, что проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу. По словам эксперта, приобретая маленькое жилье — от 16 до 26 квадратных метров, россияне не очень хорошо учитывают свои потребности.