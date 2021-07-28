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Российский психолог разговорила проникшего в ее дом грабителя и сдала полиции

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Фото: пресс-служба МВД РФ по РБ

Жительница Уфы разговорила и сдала полиции проникшего в ее дом грабителя. Об этом сообщает Mkset.ru.

Преступник проник в дом россиянки рано утром, в 4.40, и разбудил. Сначала подозреваемый угрожал женщине, но в процессе разговора рассказал о своей жизни и даже поинтересовался здоровьем ее кошки. 53-летняя уфимка оказалась психологом с многолетним стажем, поэтому ей удалось разговорить мужчину.

Злоумышленник ограбил россиянку на тысячу рублей, но обещал вернуть деньги. Несмотря на это, женщина написала заявление в полицию, преступника задержали. Следователи установили его причастность к другому ограблению. Ранее грабителю удалось украсть шубу и другие ценности.

Ранее сообщалось, что в Москве грабители обокрали квартиру, но забыли рюкзак с деньгами. В итоге 1,2 миллиона рублей остались у хозяев. Трое мужчин сначала выманили 16-летнего подростка из квартиры, затем схватили его и, удерживая, собирали деньги. Все награбленное, а это больше миллиона рублей, преступники сложили в рюкзак, который затем забыли на диване.

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