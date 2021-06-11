В Москве грабители обокрали квартиру на миллион рублей и забыли деньги

В Москве грабители обокрали квартиру, но забыли рюкзак с деньгами. В итоге 1,2 миллиона рублей остались у хозяев. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщается, трое мужчин сначала выманили 16-летнего подростка из квартиры, затем схватили его и, удерживая, собирали деньги. Все награбленное, а это больше миллиона рублей, преступники сложили в рюкзак, который затем забыли на диване. В итоге ущерб хозяев оказался меньше и составил около двухсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что группа воров ограбила бутик люксовых вещей в российском городе и оставила документы на месте преступления. Злоумышленники взломали двери, после чего вынесли сумки модного дома Louis Vuitton, кроссовки Adidas Yeezy Boost, а также два ноутбука.