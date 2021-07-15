Психолог назвал россиянам способ побороть отчаяние из-за жары

Из-за аномальной жары люди могут впадать в отчаяние и депрессивные состояния, что грозит нервным срывом. Способы бороться с этими явлениями назвал психолог и психиатр Евгений Фомин, передает телеканал «360».

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По словам Фомина, в жару человек попадает в некомфортные условия, на которые не может повлиять самостоятельно.

«Человек понимает, что что бы он ни сделал, ничто не приведет к желаемому результату, к изменению ситуации. Ощущение беспомощности, несвободы, отсутствия выбора ввергает человека в тревожно-депрессивное состояние. Его нужно рационализировать», — заявил специалист.

Он добавил, что в состоянии стресса человек повторяет шаблонные фразы, катастрофизируя нежелательные результаты происходящих событий. Задавая себе вопросы, человек может вывести свое состояние на уровень логики и справиться с ним самостоятельно. «Человек должен понять, это просто жара или нечто деструктивное, которое хочет целенаправленно нарушить его здоровье», — пояснил Фомин. По его словам, при рационализации и логическом обдумывании можно привести себя к пониманию, что жара не смертельна и с ней можно жить.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что аномальная жара в России завершится неравномерно и сроки будут зависеть от регионов. По его словам, в средней полосе погода начнет меняться в выходные, а на северо-западе страны — в пятницу или субботу.