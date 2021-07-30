Стало известно о возведении отеля-яхты с резиденциями за сотни миллионов рублей

Компания Ocean Residences Development Ltd начала разработку плавучего отеля-яхты, стоимость проживания в котром составит сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о судне M/Y NJORD, названной в честь бога морей и ветров Ньерда из скандинавской мифологии. Длина яхты составит 289 метров. На борту планируется построить 117 двух- и трехкомнатных резиденций площадью от 137 до 848 квадратных метров. Цена пребывания в отеле начинается от восьми миллионов долларов (583,8 миллиона рублей) и зависит от площади номера.

Яхта возводится для кругосветного плавания. Согласно материалу, с точки зрения технологии производства судно будет самым передовым «зеленым» кораблем, построенным с соблюдением самых высоких экологических стандартов по оптимизации выброса углекислого газа.

Кроме того, M/Y NJORD оснастят профессиональной лабораторией океанографических исследований, которая поможет ученым контролировать и влиять на климатические изменения в океане. Помимо этого, на борту яхты построят гольф-центр, театр, студию искусств, библиотеку, шесть ресторанов, кулинарную студию и спа-центр.

По прогнозам компании, строительство судна завершится к 2025 году.

В июне европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей. Речь идет о судне Somnio длиной 221,8 метра, которое признали самой большой яхтой в мире. Кроме того, для него была придумана новая категория — «Яхтенный лайнер». На борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс, они продаются по цене от 8,1 миллиона фунтов стерлингов (613 миллионов рублей).