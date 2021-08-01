Раскрыты самые частые схемы мошенничества при бронировании жилья на Airbnb

Одним из самых распространенных способов обмануть постояльцев с помощью сервиса бронирования жилья Airbnb является просьба владельца квартиры внести предоплату через другой сайт. Об этом рассказал эксперт Амер Овайда из международной компании ESET, занимающейся решениями в области компьютерной безопасности. Его памятка для путешественников появилась в распоряжении редакции «Лента.ру».

Так, по словам специалиста, все действия, связанные с бронированием жилья, должны выполняться исключительно через официальный сайт сервиса. «Помните, иногда может потребоваться оплатить дополнительные сборы лично, например, курортный сбор или местный налог на проживание, но в большинстве случаев пользователи оплачивают всю стоимость при бронировании», — уточнил разработчик.

Кроме того, эксперт посоветовал внимательно проверять письма с рекламой от Airbnb и добавил, что мошенники хорошо знают, чем привлечь клиентов. «Поэтому неудивительно, что они пытаются заставить жертв передать свои учетные данные и личную информацию обманным путем, используя фишинговые кампании», — пояснил Овайда.

Он также напомнил, что на сайте могут появляться объявления о несуществующем жилье. По словам представителя ESET, обычно они выглядят «слишком привлекательно» для того, чтобы быть правдой. «Проанализируйте цены на жилье аналогичной площади в указанном районе. Выполните поиск по изображениям, возможно, их украли с другого веб-сайта. Сообщите о своих подозрениях в Airbnb», — порекомендовал он.

Ранее, в июле, начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил россиян о схемах мошенничества при бронировании жилья через сайты. По его словам, злоумышленники, выдающие себя за собственников гостиниц, квартир и апартаментов, используют для своих схем специализированные сервисы, через которые путешественники бронируют проживание.

