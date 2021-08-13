Вассерман раскритиковал бездумную застройку Москвы

Публицист, телезвезда и эрудит Анатолий Вассерман раскритиковал бездумную столичную застройку. Российская знаменитость настаивает, что нужно запретить внедрение новых проектов многоэтажек, инфраструктура которых не расчитана на комфорт жителей, передает агентство «Москва».

Вассерман считает, что в шаговой доступности от многоквартирных домов должны располагаться все объекты социальной инфраструктуры. Публицист поделился с журналистами, что к нему нему обратились жильцы ЖК «Золотая звезда» в районе «Соколиная гора» на востоке Москвы, которые годами не могут добиться появления рядом с домами начальной школы, обещанной застройщиком.

«Жилые комплексы без объектов социальной инфраструктуры нельзя вводить в эксплуатацию. Мы встречались с жителями по поводу школы, которую так и не построили в составе комплекса "Золотая звезда". Я обратился к столичным властям, и мне прислали ответ, что решение о строительстве за счет городского бюджета принято. Это означает, что вопрос из стадии рассмотрения перешел в стадию скорейшего решения. Проект утвержден на уровне градостроительно-земельной комиссии Москвы», — заявил Анатолий Вассерман.

Телеведущий подчеркнул, что будет держать вопрос на контроле. Ранее Вассерман рассказал о желании заявиться на выборы в Госдуму по избирательному округу №205 города Москвы (Преображенский одномандатный избирательный округ) в качестве самовыдвиженца. Эрудит поделился в СМИ, что став депутатом, решит вопросы со строительством метро в районе Гольяново, займется развитием стадионов «Крылья Советов» и «Локомотив», а также попробует сохранить Преображенский рынок.