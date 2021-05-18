Собравшийся в Госдуму Вассерман раскритиковал закон о налоге на роскошь

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил законопроект о налоге на роскошь, который ожидает заключения правительства России. Вассерман, собирающийся баллотироваться в Госдуму, раскритиковал некоторые положения закона, который может вступить в силу в 2022 году. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Идея привлекательная, но шлифовать ее придется долго, — считает Вассерман. — Когда начинаешь разбирать подобные "простые" экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней».

Эрудит указал на то, что в настоящее время непонятно, каким образом исполнительная власть будет следить за взиманием налога. Нужно учитывать, что чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить закон, считает он.

Вассерман полагает, что из-за закона, если его примут в нынешнем виде, могут возникать спорные ситуации. Например, налог должны будут уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 миллионов рублей. По его словам, большинство объектов столичной недвижимости в премиум-сегменте покупается не для жизни, а для перепродажи по более высокой цене. «Тут надо облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции», — объясняет публицист.

С инициативой ввести налог на роскошь в начале мая выступили депутаты думской фракции «Справедливая Россия». Согласно проекту, налогом будут облагаться владельцы дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

В мае Вассерман заявил о политических амбициях. Он собирается баллотироваться в Госдуму, однако пока не выбрал партию, которую будет представлять. Эрудит не исключает, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.