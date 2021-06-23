Ургант высмеял выдвижение Вассермана в Госдуму

Телеведущий Иван Ургант высмеял решение публициста и телеведущего Анатолия Вассермана баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца. О решении эрудита пойти в нижнюю палату парламента Ургант поразмышлял в эфире своего шоу на Первом канале. Выпуск опубликован на YouTube.

Соведущий Дмитрий Хрусталев вспомнил, что Вассерман в молодости дал обет безбрачия. «Получается, Анатолий и в Думе самовыдвиженец, и в жизни самовыдвиженец», — пошутил Ургант.

Ведущий добавил, что если Вассерман пройдет в Госдуму, он станет первым депутатом, который будет не только нажимать на кнопку во время проведения голосования, но еще и говорить правильный ответ.

Ранее Вассерман сообщил о планах баллотироваться в качестве самовыдвиженца по московскому избирательному округу №205 (Преображенский одномандатный избирательный округ). Он заверил, что всегда «доводил до ума» все, за что брался в жизни.

Впервые о намерении баллотироваться в Госдуму Вассерман сказал в начале марта. Тогда эрудит отмечал, что пока не выбрал партию, которую будет представлять. Позже он вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» и поучаствовал в нескольких партийных мероприятиях.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.