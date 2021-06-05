Вассерман предложил реформировать пенсионную систему России

Российский публицист, многократный победитель интеллектуальных игр и кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман предложил изменить пенсионную систему в России. Об этом он заявил на встрече участников дискуссионного клуба «Все по уму!», передает «Аргументы и факты».

По словам Вассермана, пенсия не должна быть одинакова для всех россиян. Процесс проведения в России пенсионной реформы, подчеркнул он, был очень быстрый, кроме того, к нему не было привлечено достаточное количество квалифицированных экспертов. В итоге, отметил публицист, это повлекло за собой последствия в виде серьезных недоточетов.

«При начислении пенсий нужно учитывать трудовой стаж, наличие высшего образования, научную степень и условия труда», — сообщает издание со ссылкой на Вассермана.

В настоящее время выплаты пенсионерам производятся с налогов работающих граждан, отметил публицист, а должны выплачиваться из госбюджета. При этом средства нужно привязывать к доходу ВВП всей страны, а не исключительно к зарплатам, заключил Вассерман.

Ранее в Госдуме предложили лишить пенсии одну категорию россиян. Депутат Виталий Милонов сказал, что если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии. Парламентарий уверен, что бывшим коллекторам необходимо на законодательном уровне запретить занимать любую должность, а также лишить их «права называть себя гражданином». «Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — пояснил он.

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