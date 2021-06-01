Российский публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман назвал способ облегчить учителям проверку домашних заданий школьников. По его словам, этого можно достичь, если система заданий будет направлена на изучение, а не вызубривание. Таким мнением Вассерман поделился с беседе с Ura.ru.

«Если мир воспринимается как россыпь разрозненных фактов, то эту россыпь заметно сложнее преподавать и заучивать, чем закономерности, формирующие целостную картину мира. Когда в школы вернется задачи формирования целостной картины мира, то нагрузка на учителей и учеников заметно спадет», — сказал он.

Таким образом журналист прокомментировал анонсирование главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым автоматической проверки домашних заданий, которая должна облегчить работу учителей. По словам Вассермана, часть заданий, предполагающих в ответе конкретное число, можно проверять таким образом. Однако таких заданий должно быть немного.

По мнению публициста, большинство домашней работы должно быть творческой направленности. Он также призвал думать не о технической стороне образования, а о его содержании.

Ранее Анатолий Вассерман оценил законопроект о налоге на роскошь, который ожидает заключения правительства России. Эрудит указал на то, что в настоящее время непонятно, каким образом исполнительная власть будет следить за взиманием налога. Нужно учитывать, что чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить закон, считает он.