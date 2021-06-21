Вассерман решил пойти в Госдуму самовыдвиженцем

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, решивший пойти в Госдуму, сообщил журналистам, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца по избирательному округу №205 города Москвы (Преображенский одномандатный избирательный округ). Его слова приводит агентство «Москва».

«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды — подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах — мы вместе много сделаем», — отметил эрудит.

Вассерман также озвучил основные проблемы, которыми он планирует заниматься, если станет депутатом. В их число он включил строительство метро в районе Гольяново, вопросы здравоохранения, развития стадионов «Крылья Советов» и «Локомотив», а также сохранения Преображенского рынка.

Решение участвовать в выборах публицист назвал взвешенным и ответственным. Он также заверил, что всегда «доводил до ума» все, за что он брался в жизни.

О намерении баллотироваться в Госдуму Вассерман заявил в начале марта. Тогда эрудит отмечал, что пока не выбрал партию, которую будет представлять. Он не исключил, что может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.